Новости Казани
· Полина Модестова

Требования были очень высокими: стало известно, почему должность префекта «Старого города» в Казани так долго пустовала

Исполком Казани объяснил долгую паузу с выбором префекта
Требования были очень высокими: стало известно, почему должность префекта «Старого города» в Казани так долго пустовала

pixabay

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Глава Исполкома Казани Рустем Гафаров в ходе «делового понедельника» представил нового главу префектуры «Старый город» - Айрата Фаизова. Он также объяснил, в связи с чем должность так долго оставалось свободной.

С его слов, пауза с назначением связана с тем, что территория префектуры чрезвычайно важная для города, из-за чего и требования к претенденту очень высокие. Он должен был обладать пониманием функционала городского хозяйства, быть опытным управленцем и иметь много энергии для решения проблем исторического центра.

О назначении Айрата Фаизова стало известно 8 сентября. С 2021 года он занимал пост заместителя главы администрации Советского района Казани. Фаизов сменил Евгения Варакина, который в 2022 году занял пост заместителя премьер-министра Татарстана.

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