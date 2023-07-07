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Стали перебегать дорогу: глава Казани распорядился установить светофор на Николая Ершова

Глава Казани распорядился установить светофор на Ершова на время реконструкции
Стали перебегать дорогу: глава Казани распорядился установить светофор на Николая Ершова

Екатерина Кузьминых

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Глава Казани Ильсур Метшин сегодня, 7 июля, дал указание установить временные светофоры на улице Николая Ершова у остановки общественного транспорта "ЦПКиО имени Горького". Он отметил, что эта мера необходима для удобства пешеходов из-за закрытия подземного перехода 6 июля в связи с проведением строительных работ.

Напомним, что на время проведения реконструкции остановка со стороны парка была перенесена на 300 метров по ходу дорожного движения.

Помимо этого, после закрытия подземного перехода жителям города предложили два варианта перехода улицы Ершова - на перекрестке с Зинина и на перекрестке с Горького. Так как оба перехода расположены достаточно далеко, это вызвало недовольство граждан. Были также замечена случаи, когда люди перебегали дорогу без светофора.

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