Сильнейшие морозы в Казани продержатся все новогодние каникулы

Жителей Республики Татарстан предупреждают, что все праздничные каникулы в регионе будет стоять жуткий аномальный мороз, передает Бизнес Online.

Прогнозируется, что ночью температура опустится до минус 22−27 градусов, а при прояснениях даже до минус 30. Сильные ветры и метели также будут сопровождать холодный фронт.

По данным гидрометцентра РФ, с 1 по 10 января температура воздуха в Татарстане будет ниже нормы на 8 градусов. Прогнозируется воздушный фронт циклона, приносящий снег и метель, а скорость ветра усилится до 14 м/с. В северных районах Татарстана температура может опуститься до минус 23 градусов.

С 3 по 4 января ожидается снег, местами сильный, а также порывистый ветер. Ночные температуры составят минус 16−21 градус, на севере — до 25 градусов мороза, днем ожидается от минус 11 до минус 16 градусов, на юге и востоке — от 3 до 8 градусов ниже нуля. 4 января в ночные и дневные часы прогнозируют минус 17-22 градусов мороза, а также образование гололедицы и снежных заносов на дорогах.

Гидрометцентр Татарстана предупреждает о возможных переохлаждениях и обморожениях в связи с низкими температурами воздуха и порывистым ветром. Вместе с тем предполагается, что 5−6 января сохранится холодная погода, с небольшим снегом в отдельных районах. Температуры ночью будут в пределах минус 17−22 градусов, а днем — минус 14−19 градусов.