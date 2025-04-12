с 15 апреля без воды останутся несколько районов Казани

15 апреля с 09:00 до 09:00 16 апреля в связи с работами по подключению участка водопроводной сети на улице Братьев Касимовых к центральной системе водоснабжения будет временно приостановлено водоснабжение в ряде домов Приволжского и Советского районов Казани.

Как сообщили в «Водоканале», без воды останутся следующие адреса:

улица Аделя Кутуя: дома №№ 47/2, 47/3, 47/4, 47б, 47б/1, 47в, 130, 183;

улица Братьев Касимовых: дома №№ 37, 38, 40, 40б, 41, 41 к.1, 41б, 45, 45 к.2, 47, 47/1, 47а, 48, 48а, 50, 56, 62, 70, 74, 82;

улица Зорге: дома №№ 11а, 11а к.1, 13а к.1, 11в, 31, 31а, 31а к.1,2,3,4,5,6,7,8,9, 31Б, 35, 37, 37А;

улица Родины: дома №№ 1б, 20а, 20в, 20/1, 24, 24а, 24б, 24в, 24г, 24д, 24е, 24и, 24к, 24 к.1,2, 24 ст. 3, 24 ст. 4, 26а, 26б, 26в, 26г, 26д, 26е, 33, 33 к.3,4,5,6,7, 33а, 33а к.2,4,6,9,10, 33а/1,33б к.1, 33в;

улица Созидателей: дома №№ 7, 9, 11, 12, 13;

Яраткан проезд: дома №№ 1, 3, 3а, 4, 4а, 4Б, 4в, 5, 5а, 6/15, 7, 9.

Для обеспечения жителей водой будут организованы пункты раздачи воды. Заявки на размещение автоцистерн можно оставить по телефону: +7(843)231-62-60.