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· Полина Модестова

Реже становятся родителями: в Татарстане утвердили программу по повышению рождаемости

В Татарстане в 2023-2025 годах намерены повысить рождаемость
Реже становятся родителями: в Татарстане утвердили программу по повышению рождаемости

pixabay

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В республики кабинетом министров была утверждена программа по повышению рождаемости Татарстана, которая рассчитана на 2023-2025 годы. Ее цель - выработка эффективных мер, которые повлияют на репродуктивное поведение населения и число рождений. Она также включает в себя оценку демографического потенциала Татарстана, анализ тех мер, которые действуют на данный момент и установление нового комплекса мер.

В программе говорится, что количество женщин и мужчин фертильного возраста (15-49 лет) уменьшается в Татарстане с каждым годом. В начале 2022 года в республике проживали 905 181 женщин детородного возраста и на каждую приходилось 0,9733 мужчины.

В 2021 году в Татарстане были рождена 41 057 детей. Численность новорожденных снизилась не только в городах, но и в сельской местности. В этом году в республике зарегистрировано 8 879 детей, что на 0,3% меньше, нежели в тот же период 2022 года.

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