Решили давно существующие проблемы: в Казани после реконструкции открыли мост на Фучика

В Казани 29 августа запустили движение по мосту на улице Фучика после реконструкции

В Казани было открыто движение по мосту на улице Ю.Фучика. Напомним, что реконструкцию сооружения проводили в рамках строительства Вознесенского тракта.

Рабочими была обновлена несущая конструкция, барьерные ограждения, дорожное полотное, а также наружное освещение на участке. Решили и проблему, которая уже давно волновала местных жителей - проблему водоотведения. Теперь у пешеходов не будет возникать трудностей из-за постоянно скапливающейся грязи и воды. Строители также расширили тротуар для комфорта людей.

В Комитете внешнего благоустройства Казани отметили, что изначально в планах открытие было 30 августа, однако специалистам удалось завершить все работы раньше и открыть дорогу накануне.