Новости Казани
· Полина Модестова

Расскажут об истории и достижениях: на телеканале ОТР будет выходить передача про Татарстан

Минниханов договорился о передаче про Татарстан и его достижения на телеканале ОТР
Расскажут об истории и достижениях: на телеканале ОТР будет выходить передача про Татарстан

Подписаться в Telegram

Раис республики Татарстан Рустам Минниханов провел встречу с руководством телеканала "Общественное телевидение России" в Доме Правительства РТ.

Напомним, что ОТР начал вещать еще в мае 2013 года. На данный момент он входит в топ-20 телеканалов по среднесуточному охвату аудитории. Среди основных форматов, которые есть на телеканале - новости, аналитические дискуссии, документальный, игровые и анимационные фильмы, а также просветительские программы. Большое количество времени в эфире уделяют освещению жизни регионов.

Татарстан уже не первый год взаимодействует в ОТР, а с 2019 года здесь показывают передачи канал "Татарстан - Новый век".

В рамках встречи руководства телеканала с раисом республики обсудили развитие сотрудничества в будущем. Известно, что ОТР планирует подробно рассказать об истории, а также о достижениям республики в рамках программы проекта "День региона".

Следующая новость ↓

Популярное

Общество

17 часов назад

Сплошное пальмовое масло: Роскачество назвало конфеты, которые лучше не покупать

Новости Казани

день назад

На объекте трудятся 400 человек: стало известно, как идет строительство моста через Каму

уничтожение мышей цены

Новости Казани

3 часа назад

Пройдут специальные учения: в Татарстане власти готовятся к защите людей от ЧС

Интересное в Казани

2 дня назад

Поминки – интимное мероприятие: почему казанцы больше не хотят организовывать их в обычных кафе

ремонт стиральных машин электролюкс на дому в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

"Культура и традиции диктуют навязанный домострой": Талия Мунуллина пожаловалась на занижение зарплаты

Новости Казани

день назад

Душераздирающие крики на фоне: в Казани двухлетнюю девочку закрыли в подсобке в садике, чтобы та не мешала занятиям

Новости Казани

день назад

Разбился, упав на бетонный пол: в Челнах расследуют гибель рабочего, который трудился без должного оборудования

Новости Казани

2 часа назад

Оставили купюры из банка приколов: работницы банка в Челнах забрали у клиентов миллионы рублей
Новости Казани
день назад

Может появиться до конца года: в Казани планируют открыть белорусский аналог IKEA

Может появиться до конца года: в Казани планируют открыть белорусский аналог IKEA

Новости Казани

3 минуты назад

Первыми узнали коллеги: на стройке школы в Челнах был обнаружен труп

Новости Казани

8 минут назад

Гуляли по стене у Вечного огня: в Набережных Челнах ищут детей-нарушителей

Новости Казани

час назад

Лыжная база будет перенесена: стало известно, что будет с "Дубравной" после выкупа земли мечетью

Новости Казани

час назад

Необходимо еще 60 млрд: для решение проблемы со школами в Казани нужно потратить двухгодичный бюджет города
"На месте работают специалисты": в Казани из-за повреждения сети встали трамваи и троллейбусы
Новости Казани
28 минут назад

"На месте работают специалисты": в Казани из-за повреждения сети встали трамваи и троллейбусы

Новости Казани

час назад

Покупка обошлась в 17 миллионов: «Веснянкинские бани» продали спустя почти год после смерти владельца

Новости Казани

час назад

Потратят семь миллионов: стало известно, какие памятники в Казани будут ремонтировать в 2023 году

Новости Казани

час назад

"Рекомендован к избранию": была одобрена кандидатура спикеры Госсовета республики Фарида Мухаметшина
Это “тихая” болезнь: врач из Казани рассказал, откуда у каждого 5-го щелчки в челюсти и постоянные головные боли
Интересное в Казани
4 дня назад

Это “тихая” болезнь: врач из Казани рассказал, откуда у каждого 5-го щелчки в челюсти и постоянные головные боли