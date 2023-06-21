Расскажут об истории и достижениях: на телеканале ОТР будет выходить передача про Татарстан

Минниханов договорился о передаче про Татарстан и его достижения на телеканале ОТР

Раис республики Татарстан Рустам Минниханов провел встречу с руководством телеканала "Общественное телевидение России" в Доме Правительства РТ.

Напомним, что ОТР начал вещать еще в мае 2013 года. На данный момент он входит в топ-20 телеканалов по среднесуточному охвату аудитории. Среди основных форматов, которые есть на телеканале - новости, аналитические дискуссии, документальный, игровые и анимационные фильмы, а также просветительские программы. Большое количество времени в эфире уделяют освещению жизни регионов.

Татарстан уже не первый год взаимодействует в ОТР, а с 2019 года здесь показывают передачи канал "Татарстан - Новый век".

В рамках встречи руководства телеканала с раисом республики обсудили развитие сотрудничества в будущем. Известно, что ОТР планирует подробно рассказать об истории, а также о достижениям республики в рамках программы проекта "День региона".