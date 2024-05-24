Раненого лосенка в Казани ловили около 5 часов

В Казани работникам комитета по биоресурсам спустя 5 часов смогли поймать раненого лосенка с переломом.

Специалисты рассказали, что сейчас самое время, когда лосихи отпускают своих детей в самостоятельную жизнь, поэтому лось и пришел в город. Животное заметили жители частного сектора, которые заявили, что лосенок прибежал к ним с травмами.

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Сперва была версия, что малыша могли сбить, но после уточнения информации у заявителя оказалось что никакого наезда не было. Спустя почти 5 часов поисков лося поймали в лесопосадке возле частного сектора.

Состояние животного оценивается как стабильное, но нужно ветеринарное вмешательство из-за перелома ноги, пишет Татарстан 24.