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Раненого лосенка в Казани ловили около 5 часов

Состояние животного оценивается как стабильное

pixabay.com

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В Казани работникам комитета по биоресурсам спустя 5 часов смогли поймать раненого лосенка с переломом.

Специалисты рассказали, что сейчас самое время, когда лосихи отпускают своих детей в самостоятельную жизнь, поэтому лось и пришел в город. Животное заметили жители частного сектора, которые заявили, что лосенок прибежал к ним с травмами.

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Сперва была версия, что малыша могли сбить, но после уточнения информации у заявителя оказалось что никакого наезда не было. Спустя почти 5 часов поисков лося поймали в лесопосадке возле частного сектора.

Состояние животного оценивается как стабильное, но нужно ветеринарное вмешательство из-за перелома ноги, пишет Татарстан 24.

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