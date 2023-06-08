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· Полина Модестова

Работы завершат к декабрю: в Лаишевском районе Татарстана будут подведены сети канализации

К жилой застройке в Лаишевском районе Татарстана подведут канализацию за 235 миллионов
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В село Усады Лаишевского района будут подведены сети канализации, которые позволят обеспечить комплексное освоение земельных участков, площадь которых 179 га. Здесь будут построены жилые микрорайоны, а также объекты инженерной инфраструктуры. На эти цели из бюджета Республики будет выделено больше 235 миллионов рублей. Заказчиком работ выступает ГИСУ РТ.

Как говорится в документации на сайте госзакупок, протяженность самотечной канализации - 5,3 км, а напорной канализации - 2,3 километра. Помимо этого, было запроектировано строительство канализационной насосной станции. Заказчиком работа выступает ООО "Ак Барс Инжиниринг", а проектировщик - компания "ИнтерЭкспотрейдинг".

В плана- - выполнить работы до 30 ноября 2024 года. В документации говорится, что подключение объектов к сети водоотведения возможно произвести к проектируемой насосной станции КНС-1 по согласованию с собственником сетей, с учетом увеличения мощности КНС "Березовая роща" в рамка договора технологического присоединения.

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