Проведут открытые тренировки: в Казани подростки и взрослые смогут заняться баскетболом

В Казани пройдут открытые тренировки по баскетболу для подростков и взрослых

На бульваре «Ак Чәчәкләр» пройдет серия бесплатных тренировок по баскетболу для подросток и взрослых. Занятия будет проводить треер команды УНИКС-ДЮБЛ Кирилл Прокофьев.

Первую тренировку проведут завтра, 14 июля, в 17:00. Участие в ней смогут принять желающие, возраст которых от 10 до 14 лет. Подростками будут освоены базовые упражнения, их также обучат обращаться с мячом и бросать его в кольцо.

Дальнейшее расписание занятий также известно:

19 июля в 10:00 для ребят 14-18 лет;

21 июля в 17:00 для взрослых от 18 лет;

26 июля в 10:00 для ребят 10-14 лет;

28 июля в 17:00 для ребят 10-14 лет.

Чтобы принять участие, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке, а также иметь при себе справку о допуске к занятиям спортом. Тренер проверит оригинал документа перед началом.