Новости Казани
· Полина Модестова

Проведут открытые тренировки: в Казани подростки и взрослые смогут заняться баскетболом

В Казани пройдут открытые тренировки по баскетболу для подростков и взрослых
Проведут открытые тренировки: в Казани подростки и взрослые смогут заняться баскетболом

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На бульваре «Ак Чәчәкләр» пройдет серия бесплатных тренировок по баскетболу для подросток и взрослых. Занятия будет проводить треер команды УНИКС-ДЮБЛ Кирилл Прокофьев.

Первую тренировку проведут завтра, 14 июля, в 17:00. Участие в ней смогут принять желающие, возраст которых от 10 до 14 лет. Подростками будут освоены базовые упражнения, их также обучат обращаться с мячом и бросать его в кольцо.

Дальнейшее расписание занятий также известно:

  • 19 июля в 10:00 для ребят 14-18 лет;
  • 21 июля в 17:00 для взрослых от 18 лет;
  • 26 июля в 10:00 для ребят 10-14 лет;
  • 28 июля в 17:00 для ребят 10-14 лет.

Чтобы принять участие, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке, а также иметь при себе справку о допуске к занятиям спортом. Тренер проверит оригинал документа перед началом.

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