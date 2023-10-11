Проследуют без остановок: в Казани на один день пустят дополнительные пригородные поезда

Дополнительные поезда сообщением Казань – Аэропорт – Казань запустят 13 октября 2023 года

В Казани в эту пятницу, 13 октября, в связи с концертом, который будет проходить в МВЦ «Казань Экспо» на один день будут назначены дополнительные пригородные поезда:

№7602 Казань - Аэропорт, который отправится со станции Казани в 18:24, а на станцию Аэропорт прибудет в 18:45;

№7603 Аэропорт - Казань, который отправится со станции Аэропорт в 21:40, а прибудет на станцию Казань в 22:01.

Поезда проследуют до указанных станций без промежуточных остановок.