Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Цена на сливочное масло в Татарстане приблизилась к 1000 руб/кг

Цена выросла за неделю на 18,44 руб..

pixabay

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В Республике Татарстан продолжают увеличиваться цены на молочные товары. По информации местного органа статистики, на 25 ноября 2024 года в среднем стоимость одного килограмма сливочного масла теперь стоит 986,28 руб.. Цена выросла за неделю на 18,44 руб..

Заметное подорожание коснулось и других продуктов из молока. Так, пастеризованное коровье молоко подорожало на 2,77%, а сметана — на 2,43%.

Кроме того, килограмм сливочного масла в Татарстане теперь стоит примерно 1000 рублей.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане заработает передвижной центр реабилитации «Центр восстановления на колесах». Об этом сообщает Раис Татарстана Рустам Минниханов в своём Telegram-канале.

Цель центра — сделать реабилитацию доступной для жителей отдалённых районов. В центре установлены уникальные тренажёры, разработанные Маратом Ильясовым.

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