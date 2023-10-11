Признали аварийным и законсервировали: в Казани из пожарного депо сделают молодежный центр

В Казани пожарное депо Адмиралтейской слободы станет молодежным центром

В здании пожарного депо Адмиралтейской слободы планируют открыть молодежный центр. Инициатива накануне была представлена раису РТ Рустаму Минниханову в ходе посещения объектов исторического центра города.

Первым в ходе объезда стало здание пожарного депо. Это ценный градоформирующий объект архитектуры, который возвели в первой половине XX века. В последние годы дело находилось на балансе МЧС РТ. Здание было признано аварийным, его планировали снести, однако в 2016 году благодаря активистам и поддержке Рустама Минниханова его все же законсервировали. Накануне же был представлен проект по переоборудованию депо в молодежный центр, где будут проводиться занятия технической направленности для подготовки будущих конструкторов и инженеров. Глава РТ инициативу поддержал.