Привезли три золотых медали: школьник из Казани одержал победу на Международной химической олимпиаде в Швейцарии

Школьник из Казани снова выиграл золото в Международной химической олимпиаде в Швейцарии

Ученик казанского лицея №131 Никита Перов получил золотую медаль на 55-й Международной химической олимпиаде, проходившей в Цюрихе (Швейцария). Участники демонстрировали свои навыки как в теоретических, так и в практических задания.

Команда из России была сформирована на основании результатов учебно-тренировочных сборов для победителей всероссийской олимпиады среди школьников по химии. Золотые медали также привезли Вадим Харисов из Уфы и Сергей Росляков из Москвы.

Напомним, что международную олимпиаду по химии впервые провели в 1968 году. В прошлом году участники из России привезли четыре золотых медали.