Пример для молодежи: в Татарстане может появиться школа фигурного катания Зигатовой

Минниханов и Алина Загитова обсудили открытие школы фигурного катания в Казани

Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с Линой Загитовой - Олимпийской чемпионкой и заслуженным мастером спорта России. На встрече обсудили проект возможной школы фигурного катания в республике.

Минниханов подчеркнул, что Алина Загитова является примером для молодежи. У республики уже есть опыт создания спортивных школ, который готовы распространять и на другие виды спорта. В планах у чемпионки - в ближайшее время приехать в Казань с готовым предложением по спортивной школе.

Во время беседы раисом РТ была также отмечена важность использования навыков фигуристки, которые позволили бы популяризировать спорт среди молодежи с республике.