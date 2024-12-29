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Причины экстремально теплого декабря в Казани назвали в КФУ

Декабрь 2024 года в Татарстане стал настоящим к...

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Декабрь 2024 года в Татарстане стал настоящим климатическим феноменом, поразив жителей своим экстремально теплым характером. Согласно объяснению доцента Казанского федерального университета Тимура Аухадеева, этот декабрь оказался не просто аномально теплым, а рекордно теплым, что заметно отличает его от обычных зимних месяцев. Причиной такого аномального тепла стали теплые воздушные массы, регулярно поступающие в регион с Атлантического океана, чему способствуют активные атмосферные процессы.

Средняя температура с 1 по 27 декабря составила -4,5C, что значительно выше обычных показателей для этого месяца. Последний раз столь теплый декабрь в Казани был зафиксирован в 2019 году, когда температура составила -4C, отметил Аухадеев.

Этот декабрь стал продолжением серии аномально теплых месяцев, которые наблюдаются с июня 2024 года. По словам метеорологов, текущий год стал седьмым подряд, когда температура значительно превышала нормы, что вызывает тревогу среди ученых. Такие устойчивые теплоаномаии могут свидетельствовать о начале более серьезных глобальных изменений в климатической системе Земли.

Теплый декабрь влияет не только на повседневную жизнь, но и на экологию. Например, такие необычные температурные колебания могут нарушить биологические процессы, такие как зимовка растений или развитие местных экосистем. Некоторые растения, привыкшие к холодной зиме, могут начать преждевременное пробуждение, что увеличивает их уязвимость к будущим морозам. Кроме того, такие аномалии могут оказать влияние на сельское хозяйство, особенно на здоровье сельскохозяйственных культур и урожайность, вызывая проблемы для фермеров.

Специалисты также отмечают, что температурные аномалии и изменения в климате уже оказывают влияние на здоровье и поведение животных. Некоторые виды, не привыкшие к такому теплу, могут изменить свои миграционные маршруты или поведение, что нарушает устойчивость экосистем.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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