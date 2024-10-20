Президент Бразилии отменил визит в Казань

Как сообщает G1, президента доставили в медицинское учреждение с травмой в затылочной области. Врачи посоветовали ему избегать длительных авиаперелетов.

Президент Бразилии отменил свою поездку на саммит БРИКС в Казани, однако примет участие в мероприятии посредством видеосвязи.

Перед этим стороны готовили встречу российского президента Владимира Путина и бразильского лидера в рамках саммита БРИКС в Казани.

В сентябре Путин и Лула да Силва в телефонной беседе подтвердили свою заинтересованность в углублении политического диалога между двумя странами.