Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Казань на саммит

Председатель Китая Си Цзиньпин прибыл в региональную столицу Республики Татарстан, чтобы принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в период с 22 по 24 октября 2024 года.

В местном аэропорту гостя встретил Рустам Минниханов, премьер-министр региона Алексей Песошин и глава города Ильсур Метшин. Как и другим людям, главе китайского государства предложили попробовать чак-чак и каравай с солью.

Не так давно мы говорили, что 22 числа у президента запланирована беседа с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Путин подготовил подарки для иностранных лидеров, участвующих в саммите БРИКС в Казани. Что это может быть? Пишите в комментариях.

Ранее мы писали о том, что Раис Татарстана Рустам Минниханов встретил в региональной столице Татарстана премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда. Напомним, Эфиопия вступила в союз 1 января текущего года. Решение о включении государства было принято в августе минувшего года.