"Позор и стыд": мэр Казани Метшин "разнес" состояние Речного порта

Градоначальник в Казани Ильсур Метшин подверг жесткой критике состояние Речпорта. ИА "Татар-Информ" мэр столицы Татарстана заявил, что накопилось много вопросов к собственнику порта. С обликом динамично развивающейся Казани речной порт не то чтобы не гармонирует, он вообще все портит.

"Речной порт – это просто стыд и срам. Но, к сожалению, не стыдно тому, кто этим управляет", – заявил Метшин.

Министерство транспорта республики, отметил градоначальник, сейчас рассматривает альтернативные варианты развития территории.