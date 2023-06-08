"Повестка обращена к городам и регионам": глава Казани выступил на Всемирной ассамблее местных властей в Кении

Мэр Казани 8 июня выступил на Всемирной ассамблее местных властей в Кении

В столице Кении городе Найроби сегодня, 8 июня, открылся съезд Всемирной ассамблеи местных и региональных властей. Событие приурочено к проводимой в эта же дни второй сессии Ассамблеи ООН по устойчивому развитию городов. На открытии BAMPB выступил президент Консультативного комитета ООН по вопросам местного самоуправления, глава города Казани Ильсур Метшин.

Он отметил, что сегодня необходимо приложить дополнительные усилия, чтобы сформировать Новую городскую повестку дня как важнейшего строительного блока для реализации целей устойчивого развития, а также подчеркнуть роль локализации как катализатора всех глобальных программ развития.

Ильсур Метшин также подчеркнул, что эта повестка обращена к городам и регионам. Он считает, что сейчас немногие страны имеют возможность сделать Городскую повестку дня реальностью.

В своем выступлении Метшин выделил основные направления работы для повышения потенциала местных и региональных органов власти.