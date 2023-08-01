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Потратят полмиллиарда рублей: в Казани построят дороги к новых ЖК

В Казани возведут дороги к новым жилым комплексам за полмиллиарда рублей
Потратят полмиллиарда рублей: в Казани построят дороги к новых ЖК

Юлия Марченко

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В двух районах Казани, Ново-Савинском и Советском, планируют построить дороги и внутриквартальные проезды в рамках возведения жилых комплексов. Согласно тендеру, который был размещен на сайте госзакупок, расходы первой очереди достигнут 529 миллионов рублей.

Известно, что работы планируются в юго-западной части Советского района - на Крылова и Бухарской от Жиганов до Родины. Здесь расположен ЖК «Яратам», который должен быть сдан уже в 2024 году.

Помимо этого, дороги будут строить и в юго-восточной части Ново-Савиновского района - на Козина, от Фатых Амирхана и до Сибгата Хакима. Здесь находятся три ЖК - «Свобода», Savin House и Savin Family.

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