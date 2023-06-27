Новости Казани
· Полина Модестова

Получил ранение во время службы: в Казани задержали бывшего бойца ЧВК Вагнер

В Казани задержан бывший боец ЧВК Вагнера за сбыт наркотиков
Получил ранение во время службы: в Казани задержали бывшего бойца ЧВК Вагнер

pixabay

Подписаться в Telegram

В Казани был задержан бывший боец ЧВК Вагнер, который обвиняется в покушении на сбыт наркотиков, сообщает "БИЗНЕС Online", ссылаясь на собственные источники.

По информации портала, мужчину задержали ночью с 23 на 24 июня, рядом с собственным домом. При себе у него были сертки с наркотическими веществами. Помимо этого, мужчина сам провел правоохранителей к местам, где он до этого оборудовал "закладки",

Следствие ходатайствовало о его аресте. В суде обвиняемый заявил, что не отрицает своей вины и раскаивается. Помимо этого, в суде стало известно, что ранее мужчина уже был неоднократно судим по статьям, связанным с наркотиками. Последний срок он получил в 2021 году.

Спустя год он отравился на СВО в рядах ЧВК Вагнер. В марте этого года он вернулся в Казань. Во время службы им было получено ранение. Мужчину отправили в СИЗО до 23 августа.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

18 часов назад

"Черные" ритуальщики в охоте за легким заработком: подноготная похоронной сферы в Казани

Гид по скидкам Казани

день назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

когда делаешь ремонт нужно вызвать службу для обработки от тараканов

Новости Казани

день назад

Разбитый автомобиль и странные сообщения: пропавшего в Татарстане пять дней назад рыбака нашли

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Дачный сезон открыт с сюрпризами! Как избежать штрафа при обустройстве дома и участка?

туристические услуги в Новосибирске

Лонгриды

день назад

Мари Краймбрери, k-pop и даже свой кубок по футболу: как молодежь Казани отметила свой день

Новости Казани

12 часов назад

28 июня станет нерабочим днем: срочное заявление

Новости Казани

день назад

Теперь запрещено: всех, у кого есть средства на банковской карте ждет сюрприз с 25 июня

Лонгриды

22 часа назад

"Две тонны баурсака и заплывы на китайских лодках": как в Казани прошло празднование Поднебесного и традиционного Сабантуя

Новости Казани

23 часа назад

Может привести с приступу: в Челнах люди негативно высказали о чудесах ландшафтного дизайна в городе
Новости Казани
день назад

Вносит свои коррективы: в пяти районах Татарстана обнаружили почвенную засуху

Вносит свои коррективы: в пяти районах Татарстана обнаружили почвенную засуху

Новости Казани

10 минут назад

Пытались выбить признание: в Нижнекамске за пытки отправился в колонию бывший стажер полиции

Гид по скидкам Казани

день назад

8 странных и необычных идей: чем заняться в Казани, если захотелось экзотичного досуга

Новости Казани

55 минут назад

Получил ранение во время службы: в Казани задержали бывшего бойца ЧВК Вагнер

Новости Казани

час назад

"Более 2 000 молодых семей": в Татарстане можно получить благоустроенное жилье по льготной цене
Будут решать самые разные вопросы: в Татарстане появился совет по вопросам повышения качества жизни
Новости Казани
20 минут назад

Будут решать самые разные вопросы: в Татарстане появился совет по вопросам повышения качества жизни

Новости Казани

час назад

Расширили пилотный проект: в Татарстане разрабатывают систему оказания ранней помощи

Новости Казани

час назад

Получат 48 миллионов: Татарстан получит средства на лекарства для льготников

Новости Казани

час назад

Отдохнем на день больше: в Татарстане напомнили о дополнительном выходном на этой неделе
Финальный штрих: подбираем макияж на выпускной
Интересное в Казани
5 дней назад

Финальный штрих: подбираем макияж на выпускной