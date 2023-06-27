Получил ранение во время службы: в Казани задержали бывшего бойца ЧВК Вагнер

В Казани задержан бывший боец ЧВК Вагнера за сбыт наркотиков

В Казани был задержан бывший боец ЧВК Вагнер, который обвиняется в покушении на сбыт наркотиков, сообщает "БИЗНЕС Online", ссылаясь на собственные источники.

По информации портала, мужчину задержали ночью с 23 на 24 июня, рядом с собственным домом. При себе у него были сертки с наркотическими веществами. Помимо этого, мужчина сам провел правоохранителей к местам, где он до этого оборудовал "закладки",

Следствие ходатайствовало о его аресте. В суде обвиняемый заявил, что не отрицает своей вины и раскаивается. Помимо этого, в суде стало известно, что ранее мужчина уже был неоднократно судим по статьям, связанным с наркотиками. Последний срок он получил в 2021 году.

Спустя год он отравился на СВО в рядах ЧВК Вагнер. В марте этого года он вернулся в Казань. Во время службы им было получено ранение. Мужчину отправили в СИЗО до 23 августа.