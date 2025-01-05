Подъезды Казани заполняются дымом из-за подростков

Жители Ново-Савиновского района Казани обратились с предостережением к своим соседям и всем окружающим в связи с действиями несовершеннолетних поджигателей, которые проникают в подъезды и причиняют значительный ущерб.



Эти события стали известны благодаря постам в Telegram-канале «Жесть Казани». Автор сообщения акцентирует внимание на том, что сами жильцы призывают людей быть внимательнее и не позволять чужим детям входить в их подъезды.



По словам местных жителей, подростки уже успели устроить пожары в нескольких подъездах. Они поджигают картонные коробки и пенопласт, что приводит к образованию плотного чёрного дыма и появлению резкого химического запаха во всём доме.



Один из жильцов, распространивший видеозаписи происшествий в социальных сетях, настоятельно рекомендует всем быть бдительными и не открывать двери незнакомым подросткам. Он также сообщил, что видеозаписи с камер наблюдения, установленных в подъезде и на домофоне, уже переданы в полицию вместе с официальным заявлением.