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· Полина Модестова

Появится новый сквер: общественное пространство устроят на набережной Казанки

На набережной Казанки построят сквер Учителя с амфитеатром и павильоном
Появится новый сквер: общественное пространство устроят на набережной Казанки

Институт развития города

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Новое общественное пространство появится на набережной Казанки - это будет сквер Учителя. Его территория займет площадь в 0,72 га. По проекту в сквере расположится павильон «Белем», зона для интерактива, амфитеатр, скульптуры и арт-объекты.

Общественное пространство будет устроено между детским парком и экстрим-парком «УРАМ». Комплекс из площади с амфитеатром и павильоном станет ядром сквера. В нем предусмотрены интерактивные пространства для детей и мультимедийные экспозиции. Отмечается, что на самой площади будет скульптура, которую посвятят учителям.

Известно, что над проектом общественного пространства работают специалисты Института развития города под кураторством фонда «Институт развития городов РТ». Отмечается, что все эскизы являются предварительными и в них возможно внесение изменений.

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