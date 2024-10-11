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Песков допустил, что на участников саммита БРИКС в Казани будут давить

Напомним, саммит состоится в Казани уже с 22 по...

Kremlin.ru

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Пресс-секретарь главы России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что попытки отговорить государства, которые были приглашены на саммит БРИКС в Казань, от участия в событии точно будут.

Специалист рассказал изданию "Известия", что давление на другие страны будет однозначно. Это будет сделано для того, чтобы помешать развитию отношений с Российской Федерацией.

Именно так Песков ответил на вопрос о том, боится ли страна попыток отговорить гостей саммита БРИКС от участия в мероприятии.

Напомним, саммит состоится в Казани уже с 22 по 24 октября 2024 года.

Ранее мы писали о том, что гостей саммита БРИКС в Казани накормят карпом в глине и клецками. Сейчас в Казани различные заведения создают меню на иностранных языках перед саммитом БРИКС. Россия организует больше 200 политических, экономических и общественных событий.

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