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· Полина Модестова

Перекроют почти на месяц: в Казани будет закрыт проезд по улице Закиева

На улице Закиева в Казани с 16 июня частично ограничат движение транспорта
Перекроют почти на месяц: в Казани будет закрыт проезд по улице Закиева

Администрация Казани

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В мэрии Казани сообщили, что на улице Закиева в Казани будет частично ограничено движение транспорта. Связана такая мера с проведением реконструкции магистрального тепловода, о чем сообщили в Комитете благоустройства Исполкома города.

Частично закрыта проезжая часть и полностью тротуар будут с 16 июня и по 10 июля. Ограничение затронет участок от парковки у дома №14 и до здания №16, где расположен паркинг. Помимо этого, будет полностью закрыт местный проезд возле здания №14 с 18 по 19 июня.

Жителям и гостям Казани советуют заранее продумывать маршрут передвижения, а также следовать знакам, которые будут временно установлены на месте проведения работ.

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