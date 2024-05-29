Педагог из Казани в топе-10 лучших учителей по обществознанию в РФ
Мэрия Казани
Преподаватель школы №91 Татьяна Бурганова одержала победу во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства. Об этом сообщили в мэрии Казани.
В десятке лучших педагогов по обществознанию попала казанский учитель Об этом рассказали в управлении образования исполнительного комитета Казани.
Женщина стала победителем среди учителей обществознания. На участие в конкурсе поступало больше 2 000 заявок.
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