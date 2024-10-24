Пашинян отправился в Казань
Kremlin.ru
Глава Армении Пашинян оказался в Казани, чтобы принять участие в саммите БРИКС, пишет ТАСС.
Воздушное судно гостя село в местном аэропорту примерно в 07:05 по московскому времени. Пашинян будет участвовать в событиях заключительного дня саммита.
Главу другого государства угостили караваем с солью, а после этого он сел в машину и выехал из аэропорта.
16 саммит БРИКС идет сейчас в региональной столице Республики Татарстан. Событие завершится уже сегодня, 24 октября 2024 года.
Напомним, союз был организован в 2006 году. Известно, что саммит создали Бразилия, Россия, Индия, Китай, а после присоединилась и ЮАР.
Ранее мы писали о том, что глава Турции оказался самым неординарным из посетителей саммита БРИКС в региональной столице Татарстана, так как он был одним представителем государства — член НАТО и не только.
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