Пьяный казанец пришел в Tele2 и стал угрожать продавцу ножом

Сотрудник салона связи на улице Максимова вызвал правоохранителей из-за неадеквата с ножом. Известно, что неизвестного уже задержали. Оружие у него изъяли.

"Поступило сообщение о том, что в один из салонов сотовой связи по ул. Максимова зашел неизвестный, который продемонстрировал нож. 33-летний мужчина был задержан, а нож изъят. В отношении него был составлен административный материал по ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". В настоящее время по данному по факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение".

Ранее мы писали о том, что 9 сентября 2024 года, на улице Сахарова мужчина 1972 г.р.. ворвался в аптеку с пистолетом. Об этом PROKAZAN рассказал собственный источник в ГУ МВД по Республике Татарстан. Известно, что его уже задержали сотрудники полиции.