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Открыть могут и раньше: в Казани на этих выходных будут перекрыты дороги

В Казани 8 октября из-за проведения велоквеста перекроют улицы
Открыть могут и раньше: в Казани на этих выходных будут перекрыты дороги

Надежда Острокол

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В Казани в этом воскресенье, 8 октября, будут перекрыты дороги в центре города - проведут велоквест по историческим местам. О том, какие улицы временно перекроют, на пресс-конференции рассказал председатель комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Линар Гарипов.

С его слов, дороги перекроют в центре города: задействуют улицу Кремлевскую. Она будет полностью перекрыта до пересечения с Университетской с 7:30 утра.

Помимо того, ограничения затронут Театральную, Карла Маркса, Большую Красную и Пушкина. В планах - перекрыть дороги с 7:30 утра и до 10:00. Предполагается, что движение может быть открыто раньше, сразу же, как участники проедут последний участок.

Напомним, что велоквест по истории Казани стартует 8 октября в 8 часов утра. Место сбора - площадь 1 Мая. Участники посетят достопримечательности столицы Татарстана и узнают о культуре многонационального народа.

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