Открыл счет Рустам Ашурматов: «Рубин» обыграл «Урал» в матче Кубка России

В Казани «Рубин» обыграл «Урал» в матче Кубка России со счетом 2:1

В Казани на стадионе «Ак Барс Арена» подошел к концу матч третьего тура группового этапа Пути Российской премьер-лиги Кубка России между местной командой «Рубин» и екатеринбургским «Уралом». Встреча завершилась победой казанцев со счетом 2:1.

Открыл счет игрок «Рубина» Рустам Ашурматов, который забил гол на 10-й минуте. На 30-й минуте выделился Егор Тесленко. Единственный мяч «Урала» был забит Алексеем Каштановым на 35-й минуте.

«Урал» и «Рубин» набрали по три очка и располагаются теперь на третьем и четвертом местах в таблице группы В. Возглавляет же ее московский «Локомотив», который набрал шесть очков. На втором месте «Ростов».