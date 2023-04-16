Отключат на весь день: в Казани на этой неделе 25 домов останутся без воды

В Вахитовском районе Казани 18 апреля 25 домов останутся без воды почти на сутки

Стало известно, что в нескольких домах Вахитовского района Казани 18 апреля будет отключена вода. Сообщили об этом представители МУП "Водоканал".

Такая мера связана с подключение двух водопроводов на улицах Тельмана и Касаткина. Водоснабжение будет восстановлено лишь на следующий день, в шесть утра 19 апреля.

Сообщается, что без воды на целый день останутся дома №5, 13, 14, 15, 17, 18, 19/12а, 20, 21, 21/2, 21/3, 21/4, 23, 24, 26, 28/1, 28/2, 28/3, 29, 36, 40 и 42 по улице Тельмана.

На Касаткина от водоснабжения отключат дома №11 и 23, а на К.Фукса - №12а/19.