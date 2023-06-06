Оред Дружбы и "За заслуги перед Отечеством"": президент отметил наградой двух жителей Татарстана

Путин отметил директора музея ГК ICL из РТ и советника руководителя исполкома Казани

Президент России наградил двух жителей Татарстана - директора музея ГК ICL Маргариту Бадрутдинову, а также советника руководителя исполкома Казани Ирека Фаттахова. На официальном портале правовой информации появился соответствующий указ.

Из него следует что Бадрутдинова была награждена орденом Дружбы, а вот Фаттахов - медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Бадрутдинова последние двадцать лет возглавляла музей "Истории вычислительной техники" в Казани. За 60 лет трудовой деятельности она поднялась от рядового инженера до заместителя главного конструктора значимого объединения страны - Казанского завода ЭВМ - КПО ВС.

Фаттахов начиная с 2013 года занимает пост советника руководителя исполкома Казани. Ранее он был руководителем аппарата главы администрации Кировского района Казани, главой комитета земельных и имущественных отношений города, а еще раньше - начальником юридического отдела управления жилищной политики администрации столицы РТ.