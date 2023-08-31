«Одно из крупнейших событий»: в Казани начался Татарстанский нефтегазохимический форум

Татарстанский нефтегазохимический форум начался в Казани 31 августа 2023 года

Татарстанский нефтегазохимический форум открылся в Казани. Мероприятие приурочено к 80-летию нефтедобычи в республике. Глава РТ Рустам Минниханов выступил с приветственным словом и выразил благодарность гостям из зарубежных страны за внимание к форуму.

Всего в нем принимают участие 180 компаний, представители 27 регионов России, а также еще пяти стран - Белоруссии, Китая, Узбекистана, Азербайджана и Камеруна. Помимо этого, на мероприятии находится и делегация из Турции, Казахстана, ОАЭ, Экваториальной Гвинеи и других государств.

Форум будет идти до 2 сентября. В рамках мероприятия пройдет выставка TatOilExpo 2023, одно из крупнейших событий в нефтегазохимической индустрии России.