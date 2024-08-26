Новости Казани
· 16+ · Алина Алмакаева

Несколько казанских кафе не прошли санитарную и пожарную проверку

Прокуратура провела внеплановые проверки в  поп...

Подписаться в Telegram

Прокуратура провела внеплановые проверки в популярных кафе Казани, обнаружив нарушения санитарных и пожарных норм.

В поле зрения надзорного ведомства попали кафе «Баку» на улице Хусаина Мавлютова, а также кафе «1001 ночь» и «Душанбе» на улице Рихарда Зорге.

В ходе проверки были выявлены несоответствия требованиям санитарных и эпидемиологических норм, а также нарушения правил пожарной безопасности.

В отношении предпринимателей были вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Прокуратура напоминает, что соблюдение требований безопасности – необходимое условие для обеспечения комфорта и безопасности посетителей заведений общественного питания.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Эксперты поделились новыми секретами здорового образа жизни для современного человека

Гид по скидкам Казани

день назад

Пикник без забот: казанцам рассказали, как сделать отдых на природе незабываемым

дезинсекция тараканов в квартире one ses

Новости Татарстана

день назад

Казанский самолет стал жертвой лазерного воздействия

Интересное в Казани

3 дня назад

Осенний Open Space Market пройдёт на парковке «АРТ Центра» 21 и 22 сентября, открывается приём заявок на участие

заказать ростовую куклу на праздник в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане найден боевой снаряд на проезжей части

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в результате ДТП два автомобиля вылетели в кювет

Новости Татарстана

день назад

Жителям Татарстана предоставят бесплатную юридическую помощь

Новости Казани

день назад

В Казани произошло ДТП с участием пьяного питбайкера

Новости Казани

день назад

В Казани восстановят здание школы №18
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане выросли цены на огурцы

В Татарстане наблюдается рост цен на огурцы.

Новости Татарстана

14 минут назад

В РТ вернётся жара

Гид по скидкам Казани

день назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы

Новости Казани

час назад

Палестина хочет вступить в БРИКС после саммита в Казани

Новости Казани

час назад

Несколько казанских кафе не прошли санитарную и пожарную проверку
Жилой комплекс в Казани утопает в мусоре
Новости Казани
день назад

Жилой комплекс в Казани утопает в мусоре

Новости Татарстана

3 часа назад

В РТ собрали 2 млн тонн зерна

Новости Казани

5 часов назад

В Казани начался монтаж часов на Баумана

Новости Казани

5 часов назад

В Казани будет капремонт здания физического факультета КФУ
Пять самых популярных блюд, которые стоит попро...
Интересное в Казани
5 дней назад

Пять самых популярных блюд, которые стоит попробовать в ресторане «Каспийка» до конца лета
Массовое ДТП стало причиной пробки около казанс...
Новости Казани
2 дня назад

Массовое ДТП стало причиной пробки около казанского аэропорта