Несколько казанских кафе не прошли санитарную и пожарную проверку

Прокуратура провела внеплановые проверки в популярных кафе Казани, обнаружив нарушения санитарных и пожарных норм.

В поле зрения надзорного ведомства попали кафе «Баку» на улице Хусаина Мавлютова, а также кафе «1001 ночь» и «Душанбе» на улице Рихарда Зорге.

В ходе проверки были выявлены несоответствия требованиям санитарных и эпидемиологических норм, а также нарушения правил пожарной безопасности.

В отношении предпринимателей были вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Прокуратура напоминает, что соблюдение требований безопасности – необходимое условие для обеспечения комфорта и безопасности посетителей заведений общественного питания.