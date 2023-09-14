Необходимо вложиться в новый бизнес: в центре Казани продают ресторан «Мама Фета»

В центре Казани выставили на продажу ресторан «Мама Фета» за 30 миллионов рублей

В Казани ресторан греческой кухни «Мама Фета», который расположен на улице Профсоюзной, был выставлен на продажу. Информация об этом появилась на сайте бесплатных объявлений.

Напомним, что заведение открылось в 2020 году в историческом здании «Хлебного базара» XVIII века. Теперь же его оценили в 30 миллионов рублей. Покупатель за такую сумму получит два ресторанных зала, площадь которых 210 квадратных метров. Аренда по ставке 1 171 рубль за «квадрат» действует до 2030 года. На данный момент на предприятии трудятся 34 сотрудника и четыре администратора. Новому владельцу перейдут действующее ООО, оборудование, технологические карты и другое.

Как сообщает «БИЗНЕС Online», совладелец ресторана Роман Бутузов рассказал, что заведение продается из-за необходимости вложиться в новый бизнес. Так как обращаться за поддержкой малого и среднего предпринимательства — это большое количество бумажной волокиты, то было принято решение использовать только свои деньги.