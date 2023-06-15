Новости Казани
· Полина Модестова

Необходимо сразу ехать в больницу: стало известно, сколько человек пострадали от клещей в этом году

С начала эпидсезона более тысячи жителей Казани обратились к медикам из-за укусов клещей
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С начала эпидемического сезона в Татарстане медицинские организации приняли 5 069 человек с укусами клещей, из которых 1 057 - жители Казани. Отмечается, что в этом году, по сравнению с 2022, показатели на 13% выше. Помимо этого, они выше семилетнего уровня на 36,3%.

За время эпидсезона в татарстане исследования 1 202 клеща, которые были сняты с людей. Из них в 224 был выделен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

Напомним, что в случае укуса необходимо сразу же обратиться в больницу, чтобы клеща удалили специалисты. После этого насекомое необходимо направить на лабораторные исследования, чтобы определить, требуется ли вам профилактика энцефалита.

В случае, если возможности обратиться к специалисту нет, то необходимо извлечь клеща самостоятельно, а место укуса продезинфицировать любым средством - спиртом или йодом, после чего помыть руки с мылом.

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