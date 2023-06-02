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· Полина Модестова

Необходим для назначения мер социальной поддержки: в РТ вырос норматив дохода от продаж с личного хозяйства

Власти РТ увеличили норматив дохода от продажи продуктов с личного хозяйства
Необходим для назначения мер социальной поддержки: в РТ вырос норматив дохода от продаж с личного хозяйства

Полина Модестова

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Власти Татарстана утвердили новый нормативы чистого дохода от продажи плодов и продукции, которую фермеры выращивают в личном подсобном хозяйстве. Данный показатель был увеличен на 36,1 рубля до 421,1 рубля в месяц. Постановление было подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

В документе говорится, об определении норматива чистого дохода в стоимостном выражении от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции с одной сотки земельной площадки на территории РТ в размере 421,1 рубля в месяц.

Указанный норматив рассчитывается для того, чтобы назначать меры социальной поддержки. При их расчете необходимо учитывать доход граждан. Определяется и то, попадает ли семья в категорию малоимущих. Социальные службы с этого момента будут отталкивать от того, что с одной сотки земли граждане могут получать 421,1 рубля в месяц.

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