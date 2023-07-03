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· Полина Модестова

"Наша задача – использовать летние оздоровительные лагеря на пользу детей": в лагерях Челнов проведут обучение детей ПДД

По поручению мэра Челнов в оздоровительных лагерях проведут обучение детей по ПДД
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Глава Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил уделить внимание в загородных лагерях питанию, а также - проведению масштабной разъяснительной работы для детей по ПДД. Он отметил, что это - уникальная возможность, так как огромное количество детей собранном в одном месте. Он напомнил о страшной трагедии, когда девятилетний ребенок на самокате попал под автомобиль и погиб.

- Наша задача – использовать летние оздоровительные лагеря на пользу детей, вложить им определенные компетенции. Также важна профилактика нарушения ПДД. Дети, необученные ПДД, гибнут, мы видим это в некоторых городах.

Наиль Магдеев отметил, что прививать детям знания о ПДД, рассказывать о том, как правильно вести себя на дорогах - задача взрослых, сообщает chelny-izvest.ru.

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