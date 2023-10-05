Направят 19 миллионов рублей: в Советском районе Казани появится дорога

В Советском районе Казани в 2024 году появится дорога за 19 миллионов рублей

В Советском районе Казани на проектно-изыскательские работы для строительства дороги будет потрачено 19,2 миллиона рублей. Инфраструктура необходима, чтобы соединить деревню Чернопенье и жилой массив Вишневка. Соответствующая информация была размещена на портале госзакупок.

Согласно документации, протяженности дороги от улицы Большой в поселке Вишневка и до Чернопенья составит 3,2 километра. Завершение работ планируется до 15 марта 2024 года.

Исполнителю необходимо разработать всю необходимую документацию, а также получить по ней положительное заключение экспертизы, разработать информационную модель объекта и выполнить топографо-геодезические работы. Заказчику в лице ГКУ «Главтатдортранс» необходимо будет предоставить и подробный график работ.

Средства, которые необходимы для выполнения работ, будут выделены из бюджета Татарстана. Определят исполнителя к 26 октября.