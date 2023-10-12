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· Полина Модестова

Начнет перевозить пассажиров: появились первые кадры полета самолета, который собрали в Казани

Появились кадры первого полета собранного в Казани самолета
Начнет перевозить пассажиров: появились первые кадры полета самолета, который собрали в Казани

ПАО «ОАК»

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Объединенная авиастроительная корпорация опубликовала видео полета среднемагистрального пассажирского самолета Ту-214, который был собран на Казанском авиационном заводе имени Горбунова - филиале ПАО «Туполев». Он украшен новой корпоративной ливреей ОАК.

Напомним, что самолет принадлежит авиализинговой компании «Ильюшин Финанс Ко». ОАК анонсировала его передачу российской Red Wings. Самолет начнет перевозить пассажиров, когда будет завершена подготовка к эксплуатации на регулярных рейсах.

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