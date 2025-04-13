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На озере Кабан в Казани заметили редких птиц — уток-огарей

Жители Казани заметили на озере Кабан редких пт...

Фото: создано ИИ

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Жители Казани заметили на озере Кабан редких птиц — уток-огарей, занесённых в Красную книгу Татарстана. Фотографии пернатых появились в социальных сетях.

Как узнать огаря

Эти утки легко узнаваемы по рыжему окрасу. Отличить самца от самки можно по цвету кольца на шее: у самцов оно чёрное, а у самок — белое.

Почему важно не мешать птицам

Экологи просят горожан наблюдать за огарями с уважением и не приближаться слишком близко. Птицы находятся на перелёте, и им важно спокойно отдохнуть, чтобы восстановить силы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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