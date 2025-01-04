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На дорогах Казани снизилось количество пьяных водителей

На дорогах Казани отмечается снижение числа вод...

54.мвд.рф

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На дорогах Казани отмечается снижение числа водителей, садящихся за руль в нетрезвом состоянии. За прошедший день сотрудники ГИБДД задержали менее десяти таких нарушителей.

Как уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани, 3 января на улицах города не случилось ни одного происшествия с пострадавшими или погибшими. Однако за эти сутки было зафиксировано 68 ДТП, из которых 26 привели к повреждению имущества.

Напоминаем, что за предшествующий день, 2 января, на дорогах города было остановлено 14 водителей, находившихся под воздействием алкоголя или наркотических веществ.

Это демонстрирует эффективность работы сотрудников дорожной полиции и значимость общественных кампаний против вождения в нетрезвом виде.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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