На дорогах Казани снизилось количество пьяных водителей

На дорогах Казани отмечается снижение числа водителей, садящихся за руль в нетрезвом состоянии. За прошедший день сотрудники ГИБДД задержали менее десяти таких нарушителей.



Как уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани, 3 января на улицах города не случилось ни одного происшествия с пострадавшими или погибшими. Однако за эти сутки было зафиксировано 68 ДТП, из которых 26 привели к повреждению имущества.



Напоминаем, что за предшествующий день, 2 января, на дорогах города было остановлено 14 водителей, находившихся под воздействием алкоголя или наркотических веществ.



Это демонстрирует эффективность работы сотрудников дорожной полиции и значимость общественных кампаний против вождения в нетрезвом виде.