На цветочное оформление Казани потратят 84 миллиона

На оформление цветников на 84 улицах Казани будет потрачено 84 миллиона рублей. В это число входит посадка, рыхление, подкормка, прополка и полив растений. Заказчиком выступает МУП "Горводзеленхоз". Об этом на утреннем совещании в мэрии сообщил заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев.

Цветочные насыпи будут созданы на улицах Пушкина, Лобачевского, Ершова, Сибгата Хакима, на Оренбургском тракте, авеню Универсиады и других. Вдоль 27 улиц установят цветочные кашпо, в которых посадят 24,5 тысячи разноцветных петуний.

В различных частях города появится 22 объемные композиции из 68 фигур. Самые крупные будут у цирка - 1,2 тысячи квадратных метров и у дворца водных видов спорта - 1 тысяча квадратных метров. Общая площадь цветочного декора составит 15 тысяч квадратных метров, для которого будут использованы 20 видов цветов, включая такие популярные как тагетес, ценерария, сальвия и петуния.