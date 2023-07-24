Можно сдать лишнее: в Казани будет работать пункт приема вторсырья

В воскресенье жители Казани смогут сдать вторсырье на переработку

На парковке одного из ТЦ Казани в это воскресенье, 30 июля, будет работать мобильный пункт сбора вторсырья. Жители города смогут сдать бытовые отходы на переработку.

Волонтеры будут принимать мягкий пластик, металл, технику, ПЭТ-бутылки, алюминий, фольгу, ручки, макулатура и другие предметы. Полный список приведен здесь. Будет также возможность сдать винные пробки, сухую органику, корм для животных и палочки для суши.

При этом отмечается, что принимать активисты не стану блистеры, чеки, зубные щетки, видеокассеты, пластиковые карты, фильтры для воды, трехлитровые банки и другое.

Мобильный пункт начнет работы в 10 утра и проработает до 12:30 на проспекте Победы, 141.