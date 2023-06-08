Можно направить на благоустройство: в Татарстане поддержали идею введения туристического сбора

Власти Татарстана поддержали идею о внедрении туристического сбора в регионе

Власти Татарстана выступили в поддержку идеи введения в республике туристического сбора, о чем заявил глава республиканского госкомитета по туризму Сергей Иванов.

Он отметил, что закон о распространении туристического сбора может принимать лишь Государственная Дума, у регионов на это нет юридических прав. Однако, вопрос о таком сборе будут обсуждать уже в этом году, а Татарстан выступил в поддержку данной идеи.

Как считает Сергей Иванов, благодаря туристическому сбору Татарстан получит дополнительные средства. Их можно будет направить на благоустройство популярных туристических мест, а также развитие инфраструктуры респубилки.