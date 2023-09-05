Может стать одним из самых ярких в России: в Казани начали монтировать сцену для фестиваля «СоТворение»

Для фестиваля «СоТворение» 8 и 9 сентября в Казани собирают двойную сцену

У Центра семьи «Казан» 8 и 9 сентября будет проходить международный музыкальный фестиваль «СоТворение». Сейчас идет идет подготовка к событию - здесь начали монтировать двойную сцену из восьми тысяч элементов со специалисты световым и звуковым оборудованием, сообщает мэрия города.

За два дня, в которые будет проходить фестиваль, на сцену выйдут 150 артистов из восьми стран. Зрителей ждут 16 часов музыки со всех уголков мира - от индийского фольклора и русского рока до китайского регги.

Для фестиваля была также подготовлена специальная музыкальная часть на татарском языке. Ведущими фестиваля станут Валерий Марьянов иГульназ Сафаров.

Всего в фестивале задействуют сто человек, которые будут на протяжении двух дней отвечать за свет, сцену, охрану и звук.

Фестиваль «СоТворение» имеет все шансы стать одним из самых ярких культурных событий 2023 года не только в Казани, но и во всей России. Начало мероприятия в 14:00, вход свободный.