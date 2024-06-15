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Молодогвардейцы Татарстана поздравили медиков с профессиональным праздником

В преддверии Дня медицинского работника члены татарстанской «Молодой Гвардии» провели мероприятие в знак благодарности сотрудникам медицины.

Молодогвардейцы Татарстана

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В преддверии Дня медицинского работника члены татарстанской «Молодой Гвардии» провели мероприятие в знак благодарности сотрудникам медицины.

16 июня состоялся праздничный концерт для работников Казанского военного госпиталя. Его посетили около 50 тружеников больницы.

Особенным сюрпризом для врачей и медсестёр стал небольшой концерт народной артистки РТ Резеды Шарафиевой. Активисты также представили песенные номера в собственном исполнении.

А перед Всемирным днём донора члены «Молодой Гвардии» сдали кровь, в общей сложности на 2700 мл донорских компонентов пополнился Республиканский центр крови

Ранее мы писали, что Альберт Бикмуллин, спасший в Юдино падающую с балкона девочку, уходит на СВО

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