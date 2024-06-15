Молодогвардейцы Татарстана поздравили медиков с профессиональным праздником

В преддверии Дня медицинского работника члены татарстанской «Молодой Гвардии» провели мероприятие в знак благодарности сотрудникам медицины.



16 июня состоялся праздничный концерт для работников Казанского военного госпиталя. Его посетили около 50 тружеников больницы.



Особенным сюрпризом для врачей и медсестёр стал небольшой концерт народной артистки РТ Резеды Шарафиевой. Активисты также представили песенные номера в собственном исполнении.



А перед Всемирным днём донора члены «Молодой Гвардии» сдали кровь, в общей сложности на 2700 мл донорских компонентов пополнился Республиканский центр крови



Ранее мы писали, что Альберт Бикмуллин, спасший в Юдино падающую с балкона девочку, уходит на СВО