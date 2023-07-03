Модернизация ЖКХ и снижение административных барьеров: Минниханов обсудил развитие строительной отрасли с Пахомовым

Минниханов рассмотрел развитие строительной отрасли с главой профильного комитета Госдумы

Глава РТ Рустам Минниханов встретился с председателем комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым и в рамках встречи обсудил с ним вопросы развития строительство отрасли, а также снижение административных барьеров в сфере строительства, модернизацию ЖКХ и совершенствование систему управления многоквартирными домами.

Встреча проводилась в IT-парке имени Б. Рамеева в рамках Международного форума РЕБУС-2023: "Экономика строительства в историческом центре". Это площадка, позволяющая взаимодействовать регионам РФ и зарубежным странам, чтобы выработать решение по вопросам повышения экономической активности бизнеса в исторических центрах городов с сохранение исторического наследия и идентичности.