Минниханов пригласил Мустафу Варанка принять участие в KazanForum

В Доме Правительства Татарстана состоялась официальная встреча Раиса республики Рустама Минниханова с Мустафой Варанком — председателем Комиссии по промышленности, торговле и технологиям Великого Национального Собрания Турции. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Раис РТ выразил благодарность Варанку за вклад в укрепление деловых и технологических связей между Татарстаном и Турцией, особенно за время его работы в качестве министра промышленности и технологий Турции. Минниханов отметил, что именно под его руководством удалось существенно расширить партнёрские отношения, и подчеркнул важность регулярного обмена делегациями для развития новых совместных инициатив.

Стороны обсудили перспективы углубления сотрудничества в таких направлениях, как автомобилестроение, сельское хозяйство, медицинский туризм, а также привлечение инвестиций. Минниханов отдельно подчеркнул заинтересованность Татарстана в развитии совместных проектов с турецким бизнесом, а также в расширении присутствия турецких компаний в республике.

Особое внимание в ходе встречи было уделено предстоящему Международному экономическому форуму «Россия – Исламский мир: KazanForum», который пройдёт в мае. Раис Татарстана пригласил Варанка лично принять участие в форуме, отметив его роль как важной площадки для диалога между российскими регионами и странами исламского мира.

Мустафа Варанк, в свою очередь, подтвердил заинтересованность в развитии двусторонних отношений, подчеркнув стратегическое значение Татарстана как моста между Россией и мусульманскими странами. Он выразил готовность к расширению сотрудничества в различных отраслях и подтвердил планы на участие в KazanForum.